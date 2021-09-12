“Шахтер” обыграл “Днирпо-1” и продолжил погоню за “Динамо”

В одном из центральных матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги “Шахтер” принимал “Днепр-1”, сообщает со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.

“Горняки” с первых минут большими силами пошли вперед и прижали соперника к его воротам. Уже в дебюте опасный удар Тете не без проблем парировал Кожокару, а несколько острых прострелов Исмаили блокировали защитники. Однако в конечном итоге эта стартовая агрессия дала свои плоды: на 15-й минуте Фернандо взял игру на себя, сместился ближе к центру и из-за пределов штрафной пробил именно в правый угол — 1:0.

Следующий гол пришлось ждать до конца матча. Буркинийський бомбардир свой гол нашел, когда на 87-й минуте, получив передачу от Алана Патрика, прикрыл мяч корпусом, развернулся и точно пробил из-под Сватка.

Итак, 2:0 — “Шахтер” выиграл у “Днепра-1” и готовится к старту в групповом раунде Лиги чемпионов. Уже 15-го сентября “горняки” на выезде проведут первый матч с “Шерифом”.

“Александрия” продолжила беспроигрышную серию и приблизилась к лидеру УПЛ.

По материалам: УНН