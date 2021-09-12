Спорт

Британская теннисистка выиграла дебютный US Open в 18 лет

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Британская теннисистка выиграла дебютный US Open в 18 лет

Британская теннисистка Эмма Радукана выиграла финал Открытого чемпионата США (US Open) против Лейлы Фернандес из Канады. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, передает со ссылкой на результаты соревнований.

Эмма Радукана занимает 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 18-летняя теннисистка впервые в карьере участвовала в US Open. В четвертьфинале турнира она одержала победу над действующим олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Лейла Фернандес занимает 73 место в рейтинге WTA. За свою карьеру она заработала один титул в одиночном разряде. Спортсменка впервые в карьере преодолела второй раунд турнира.

Украинский теннисист Вячеслав Белинский пробился в финал парных соревнований на Открытом чемпионате США среди юниоров.

По материалам: УНН

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