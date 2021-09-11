Защитник Чигринский сменил клубы в Греции

ФК “Ионикос” объявил о подписании соглашения с известным украинским центрбэком Дмитрием Чигринским, информирует со ссылкой на страницу команды в Facebook.

34-летний футболист на правах свободного агента подписал контракт с “Ионикоса” — новичком высшей лиги страны.

По итогам сезона 2020/21 “Ионикос” вернулся в сильнейший дивизион чемпионата Греции. В 1994 — 2007 и 1999 — 2002 годах “Ионикос” тренировал украинец Олег Блохин.

Ранее 34-летний Чигринский выступал за афинский “АЭК” с 2016 года. В общем провел за греческий клуб 126 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Также футболист успел поиграть сезон за каталонскую “Барселону”, а также “Шахтер”, “Днепром”, “Карпаты”.

В стартовом туре чемпионата Греции новая команда Чигринского сыграет именно с “АЕК”.

По материалам: УНН