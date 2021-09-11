Спорт

Украинский дуэт вышел в финал теннисного турнира “Kyiv Open”

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 Менее минуты назад

Украинский дуэт вышел в финал теннисного турнира "Kyiv Open"

Украинский дуэт теннисистов Дениса Молчанова и Сергея Стаховского завоевал право сыграть за трофей турнира ATP “Челленджер” – “Kyiv Open”, который проходит в столице Украины, передает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Вторые сеяные Молчанов и Стаховский нанесли поражение Джонатану Ейсерику и Квентину Халису из Франции, которые посеяны под 4-м номером — 7:6 (7:1), 6:4.

Украинцы вышли в финал парного разряда на домашнем Челленджер, где за титул они будут бороться с первыми сеяными Александром Недовесовим (бывший украинец, сейчас представляет Казахстан) и Орландо Лусом (Бразилия).

В полуфинал одиночного разряда пробились: турецкий теннисист Эрги Киркин, итальянец Франко Агамеоне, казах Тимофей Скатов и лидер посева аргентинец Себастьян Баэс.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Нацбанк ликвидирует банк Земельный капитал

1 час ago

Штаты продолжают выступать против Nord Stream 2 – Госдеп

3 часа ago

В Украину впервые едет вице-президент Всемирного банка

3 часа ago

Украина очень внимательно следит за учениями «Запад-2021» – Кулеба

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button