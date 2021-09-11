В Украину прибыл с визитом президент МОК Томас Бах. Зеленский снова заговорил о проведении Олимпиады в Украине

По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев с двухдневным рабочим визитом 11-12 сентября прибыл президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах, между тем Глава государства — снова заговорил о проведении Олимпийских игр, пишет .

“В программе пребывания главного олимпийца мира участие в торжественной церемонии по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета Украины, который пройдет в Национальном дворце искусств „Украина“, встреча с Главой государства и посещение столичного урбан парка, а также главной олимпийской базы в Конча-Заспе, где в рамках государственной программы „Большая стройка“ продолжается возведение спортивной инфраструктуры”, — сообщили в НОК Украины.

Также Томас Бах вместе с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой встретится с выдающимися олимпийцами страны и посетит тренировки украинских спортсменов.

12 сентября запланированы торжества к юбилею НОК Украины с участием главы МОК и руководства государства.

“Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной”, — заявил Зеленский во время открытия спортивного парка на ВДНХ в Киеве.

Еще летом 2019 года Зеленский заявил, что Украина должна провести Олимпийские игры. Тогда он отметил: “Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными”.

“Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь”, — сказал Зеленский.

Осенью 2019 года и в начале 2020-го такая идея приобрела новые “очертания” — провести Олимпийские игры вместе с Беларусью, правда — дальше этот проект отпал из-за подавления протестов в Беларуси и эскалации отношений Киева и Минска.

В январе 2021 года министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью “Общественное Спорт” заявил, что Украина хочет провести Олимпиаду в 2030 или 2032 году.

По материалам: УНН