КДК УАФ уменьшила срок дисквалификации президента ФК “Олимпик”

Апелляционный комитет УАФ частично удовлетворил апелляционную жалобу Владислава Гельзина на решение КДК УАФ от 20 мая 2021 относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры президентом ФК “Олимпик” (Донецк) Владиславом Гельзина, информирует со ссылкой на сайт УАФ.

АК УАФ изменил решение КДК УАФ в части основной санкции, а именно запретил Владиславу Гельзина осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 3 года.

Решение КДК УАФ о запрете Владиславу Гельзину осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), Сроком на 5 лет условно и уплаты обязательного денежного взноса — оставлено без изменений.

“Олимпик” снялся с Украинской Премьер-лиги после дисквалификации Гельзина.

По материалам: УНН