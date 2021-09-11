Спорт

Футболист сборной Украины помог “Брюгге” получить крупную победу

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Футболист сборной Украины помог "Брюгге" получить крупную победу

В 7-м туре чемпионата Бельгии ФК “Брюгге” защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на своем поле разгромил “Остенде” (3:0), сообщает со ссылкой на УАФ.

Наш футболист сыграл 82 минуты, а его команда отмечалась на 24, 56 и 80 минутах. Дубль оформил Ланг, а также отличились Ванакен.

Примечательно, что набрав 14 очков “Брюгге” вышел на первое место в турнирной таблице тамошней Про Лиги.

Стоит отметить, что “Гент” нашего Романа Безуса свой матч проведет завтра против “Шарлеруа”.

Соболь принес “Брюгге” победу в своем первом матче в сезоне.

По материалам: УНН

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