Спорт

Фигу и Роберто Карлос открыли в Киеве школу “Реала”

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Фигу и Роберто Карлос открыли в Киеве школу "Реала"

В Киеве состоялось открытие второй социально-спортивной школы фонда титулованного европейского клуба мадридского “Реала”, передает со ссылкой на “Tribuna.com”.

На открытие социально-спортивной школы приехали бывшие футболисты клуба Роберто Карлос и Луиш Фигу, которые дали старт праздничного матча между воспитанниками других украинских школ фонда.

На открытии также присутствовали мэр Киева Виталий Кличко, сопредседатель комитета УАФ Игорь Беланов и экс-игроки “Реала” Хосе Эмилио Амависка и Эдвин Конго.

Отметим, что ранее такое же учреждение было открыто в Тернополе, где занимается 121 ребенок из социально незащищенных семей, и Хмельницком. Также планируется открытие во Львове, Харькове и Днепре.

Всего фонд “Реал” объединяет около 450 школ в 80 странах мира на 5 континентах.

По материалам: УНН

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