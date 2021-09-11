Спорт
Бывший футболист “Металлиста” умер в 27-летнем возрасте
На 28 году ушел из жизни украинский футболист, бывший защитник харьковского “Металлиста” Денис Барвинко, информирует со ссылкой на сайт Федерацию футбола Днепропетровской области.
Причина смерти не разглашается. Последние годы Денис Барвинко работал в интересах развития Днепропетровского футболу в составе Днепровской “Энергии”.
Примечательно, что Барвинко дважды становился серебряным призером чемпионата Украины сезона 2012/2013 годов. Также имел опыт выступлений за сборные Украины до 18-ти, 19-ти и 20-ти лет.
После 39-летней комы умер бывший футболист сборной Франции.
По материалам: УНН