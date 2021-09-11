Спорт

Баскетбол: новичок Суперлиги усилился тремя легионерами

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Баскетбол: новичок Суперлиги усилился тремя легионерами

БК “Кривбасс” продолжил комплектацию состава для участия в дебютном для клуба чемпионате Суперлиги, сообщает со ссылкой на страницу клуба в Instagram.

Криворожскую команду пополнили еще пять игроков: черногорский защитник Милош Латковичи, который ранее выступал в украинском чемпионате за “Киев-Баскет”, молодые бигмены Дмитрий лихой и Роман Бондарчук, которые в прошлом сезоне играли за “Николаев” и “Днепр” соответственно, а также два американских легионера — Эдвард Болейт и Теренс Мотли.

Ранее “Кривбасс” объявил о подписании контрактов на новый сезон с американским защитником Заком Коуплендом, а также четырьмя украинскими баскетболистами — защитниками Климом Артамоновым и Сергеем Старцевым, а также центровыми Владиславом Коренюк и Владиславом Фроловым.

Наставником команды в дебютном для нее чемпионате Суперлиги будет коуч молодежной сборной Украины Артем Слипенчук.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 Менее минуты назад
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