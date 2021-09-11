“Александрия” продолжила беспроигрышную серию и приблизилась к лидеру УПЛ

Матчем между “Александрией” и “Ингула” стартовал розыгрыш седьмого тура Украинской Премьер-лиги, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Голевых моментов возле обоих ворот было не так много, обе команды предпочитали переходить из обороны в нападение благодаря длинным ремням со своей половины поля. В принципе, большую часть игрового времени имела место равная игра, где в определенные микропериоды преобладали то хозяева поля, то гости.

Во втором тайме подопечным Юрия Гуры удалось открыть счет усилиями Сергея Гриня, после чего они стали действовать в излюбленной манере: с прессингом, с аккуратной игрой в обороне, с опасными контратаками. Противопоставить этому “Ингулец” смог высокую интенсивность действий, впрочем, по крайней мере сравнять счет гости не сумели — 1:0.

Таким образом Петровке прервали успешную серию матчей с двух побед подряд. А “Александрия” уже пять матчей подряд не проигрывает в УПЛ.

“Александрия” набрала 14 очков и вышла на второе место. Отставание от лидера “Динамо” составляет лишь два балла.

По материалам: УНН