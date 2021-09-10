УПЛ перенесла проведение поединка “Мариуполь” – “Шахтер”

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 8-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает со ссылкой на сайт “приазовцев”.

Детали

Игра “Мариуполь” — “Шахтер”, которая предназначена на 18-е сентября должна была пройти в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко. Однако стадион не сможет принять этот матч в указанную дату из-за того, что будут проведены неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, питающей стадион.

ФК “Мариуполь” обратился в Дирекцию Премьер-лиги и ФК “Шахтер” с просьбой об “обмене” матчей, есть игру 8-го тура провести на поле “горняков”, а поединок второго круга (23-й тур) уже сыграть в Мариуполе. Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу “приазовцев”.

Таким образом, матч 8-го тура между “горняками” и азовцами состоится в Коваливке (Киевская область) на стадионе “Колос”.

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По материалам: УНН