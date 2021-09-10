УЕФА открыл дисциплинарное дело против автора дубля в ворота сборной Украины

ФК “Тобол” сообщил об открытии дисциплинарного дела против футболиста сборной Казахстана Руслана Валиуллина, которого подозревают в положительной сдачи допинг-теста, сообщает со ссылкой на сайт “Тобола”.

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“Футбольный клуб” Тобол “получил информацию о нарушениях дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллина.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого взята после матча 3-го раунда Лиги конференций „Жилина“ — „Тобол“. Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда футболист уже находился в пути в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана „, – говорится в сообщении“ Тобола ”.

Напомним

Валиуллин успел провести за сборную Казахстана только четыре матча, а два мяча в ворота сборной Украины стали для него дебютным. Тогда украинская сборная потеряла важную победу в цикле отбора на ЧМ-2022.

По материалам: УНН