Теннисистки не из топ-50 рейтинга WTA пробились в финал “US Open”

Состоялись поединки полуфинальной стадии одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

Британка Эмма Радукану и Лейла Фернандес из Канады поспорят за трофей заключительного в сезоне турнира серии “Большого Шлема”.

В полуфинале Радукану (150 мирового рейтинга) обыграла посеянную под 17-м номером Марию Саккаре с Греция – 6:1, 6:4, а Фернандес (73 в WTA) нанесла поражение второму номеру “посева” Арине Соболенко из Беларуси – 7:6 (7:3), 4:6, 6:4).

Примечательно, что Радукану удалось обыграть пятую подряд соперницу из топ-50, а Фернандес – третью подряд из топ-5 генерации WTA.

Поединок за титул пройдет уже 11 сентября.

По материалам: УНН