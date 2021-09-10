Сделано по просьбе спортсменки: легкоатлетка Магучих прокомментировала второе фото с россиянкой Ласицкене

Украинская лекоатлетка Ярослава Магучих объяснила появление новой совместной фотографии с российской легкоатлеткой и олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Соответствующий пост размещен на странице Магучих в Fаcebook.

“С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно… Теперь касательно фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: Обнимает меня не Мария, а Никола МакДермотт представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я пошла в отпуск”, — написала на своей странице в Facebook Магучих.

Вчера, 9 сентября в Instagram австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон появилось фото, на котором Ласицкене и Магучих стоят рядом друг с другом.

Месяцем ранее, после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе, что вызвало скандал в Украине. По возвращении Магучих на родину со спортсменкой провели беседу в Министерстве обороны Украины, а болельщики раскритиковали легкоатлетку в соцсетях.

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Сообщение, распространенный Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

По материалам: УНН