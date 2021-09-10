Определились все полуфинальные пары “US Open”

Определились все полуфиналисты заключительного в сезоне турнира “Большого Шлема” по теннису — Открытого чемпионата США, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

В полуфинал “US Open” в женской сетке прошли сразу две тинейджерки: 19-летняя Лейла Фернандес из Канады и 18-летняя Эмма Радукана из Великобритании. Обе стали самыми молодыми участниками полуфинала “US Open” с 2005 года (с момента Марии Шараповой).

Кроме Радукана и Фернандес в полуфинал также прошли более опытные Мария Саккаре из Греции (в первом раунде выбила Марту Костюк) и белоруска Арина Соболенко, второй номер посева. Ни одна из этих теннисисток никогда в карьере не играла даже в финале турнира “Большого Шлема”.

Таким образом в полуфинале Соболенко сойдется с обидчицей Свитолиной — Фернандес, а Радукана с Саккаре.

В полуфинал мужского “US Open” из топ-4 посева прошли три теннисиста. Только грек Стефанос Циципас (третий номер посева) выбыл из турнира, зато в полуфинале играть Оже-Альяссим, который и выбил Циципаса.

Вашему вниманию другие результаты 1/4 финала у мужчин:

Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандшпульп (Нидерланды) 3: 1 (6: 3, 6: 0, 4: 6, 7: 5)

Зверев (Германия, 4) — Харрис (ЮАР) 3: 0 (7: 6 (6), 6: 3, 6: 4)

Джокович (Сербия, 1) — Берретини (Италия) 3: 1 (5: 7, 6: 2, 6: 2, 6: 3).

Дополнение

В полуфиналах Джокович сыграет с Зверевым, а Медведев с Оже-Альяссимом. Матчи пройдут 10 сентября.

По материалам: УНН