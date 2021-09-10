Названы лучшие легкоатлеты месяца в Украине

Ярославу сваи магучие и Михаила Любимая признаны лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом Украины по итогам августа месяца. Данные приводит пресс служба ФЛАУ, передает

Детали

Ярослава сваи магучие в августе выиграла бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпийских играх (2,00 м) и заняла второе место на этапе “Бриллиантовой лиги” в Лозанне (1,98 м).

Михаил Кохан занял четвертое место по метанию молота на Олимпийских играх (80,39 м), а также выиграл международные соревнования в Будапеште (78,77 м).

Примечательно, что голосование за лучших легкоатлета и легкоатлетка Украины происходит ежемесячно. Участие в нем принимают три категории: эксперты (Совет ФЛАУ), болельщики и представители СМИ. Голоса каждой категории учитываются трети от всех голосов.

Что предшествовало

Украинка Бех-Романчук стала призером финала “Бриллиантовой лиги”.

По материалам: УНН