Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за сборную

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в отборочном матче на ЧМ-2022 против Боливии и побил рекорд легендарного бразильца Пеле, передает .

Рекордно Лионелю Месси понадобилось 153 матча.

В четверг аргентинцы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 обыграли команду Боливии со счетом 3:0. Все три мяча забил Месси.

Таким образом 34-летний Лионель Месси забил 79 голов в 153 матчах за сборную команду и стал рекордсменом, превзойдя результат Пеле, на счету которого 77 голов за сборную Бразилии.

Лионель Месси оставил испанский футбольный клуб “Барселона”. Клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правила чемпионата Испании. Однако затем Французский гранд “Пари Сен-Жермен” сообщил о подписании звездного форварда планеты — аргентинца Лионеля Месси. Сейчас футболист играет за “ПСЖ”.

По материалам: УНН