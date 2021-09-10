Спорт

Лучший защитник Суперлиги продлил контракт с “Днепром”

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Лучший защитник Суперлиги продлил контракт с "Днепром"

Атакующий защитник сборной Украины по баскетболу Иссуфу Санон продлил контракт с “Днепром” на сезон 2021/22 годов, сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

Защитник в прошлом сезоне в чемпионате сыграл в 44 матчах и набирал в среднем по 11,4 очка + 3,2 подбора + 3,4 передачи (РЭ 12,3) по 21:25 минут на паркете.

Санон было признан MVP 1/4 финала чемпионата Суперлиги. Защитник стал одним из ключевых факторов для камбэка “Днепра” со счета 0: 2 в серии с “Строителем”.

Также заметим, что по итогам сезона 2020/21 Иссуфу был признан лучшим защитником чемпионата и включен в символическую пятерку Суперлиги.

Напомним

Украинский центровой стал самым и эффективным игроком матча с “Валенсией”.

По материалам: УНН

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