Легкая атлетика: украинцы Проценко и Рыжикова в тройках в финале “Бриллиантовой лиги”

“Бриллиантовая лига”-2021 завершилась двухдневным финалом в Цюрихе, украинский прыгун в высоту Андрей Проценко стал вторым, а украинка Анна Рыжикова финишировала третьей в беге на 400 метров с барьерами, сообщает со ссылкой на данные ФЛАУ.

Действующий победитель “Бриллиантовой лиги” по прыжкам в высоту Андрей Проценко был близок к трофею и сейчас. Украинец с третьей попытки преодолел 2.30 м и повторил лучший результат нынешнего сезона. После двух неудачных прыжков на 2.32 третий он перенес на 2.34, но покорить их тоже не удалось. Ученик Геннадия Зуева . Победил олимпийский чемпион итальянец Джанмарко Тамбери (2.34 м).

Анна Рыжикова финишировала в беге на 400 метров с барьерами (53.70 с), а Виктория Ткачук установила (53.76 с) и пересекла финишную линию четвертой. Победила Фемке Бол из Нидерландов (52.80 с).

Кристин Мбома из Намибии выиграла дистанцию 200 метров с рекордом континента и с мировым юниорским рекордом (21.78 с).

Швед Арманд Дуплантис победил в прыжках с шестом с рекордом соревнований (6.06 м), после чего выполнил три попытки на высоте мирового рекорда (6.19 м), однако преодолеть его не удалось. Соревнования среди женщин с рекордом “Бриллиантовой лиги” и лучшим результатом сезона в мире выиграла Анжелика Сидорова (5.01 м).

Украинка Бех-Романчук стала призером финала “Бриллиантовой лиги”.

По материалам: УНН