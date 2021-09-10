Куман назвал футболиста, который может заменить Месси в “Барселоне”

Главный тренер каталонской “Барселоны” Рональд Куман высказался о том, как скажется переход из клуба Лионеля Месси в “ПСЖ”, сообщает со ссылкой на “Sport.es”.

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Наставник считает, щшо форвард сборной Нидерландов Депай имеет все шансы стать “новым Месси” клуба.

“Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Это не просто Месси — пошел символ клуба. Но я уверен в том, что Деппа может попытаться заменить Месси. У него есть все данные для успеха, характер и индивидуальность. В нем есть что-то особенное”, – заявил Куман.

Дополнение

34-летний аргентинец Месси на протяжении всей карьеры выступал за каталонцев. В начале августа 2021 он перешел из “Барселоны” в ПСЖ в статусе свободного агента. Зато Деппа последние четыре сезона выступал за “Лион” с которым сумел выиграть ни одного титула.

По материалам: УНН