Спорт

Женский БК “Будивельник” подписал третьего легионера

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Женский БК "Будивельник" подписал третьего легионера

Столичный женский БК “Будивельник” усилился американской защитницей — 23-летней Арелли Гуирантес, информирует со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Детали

Первой университетской командой баскетболистки стал “Texas Tech Lady Raiders”, за который Гуирантес в среднем набирал за игру 9,9 очков.

После первого курса, Арелли перешла к “Rutgers”. Через правила трансфера NCAA ей пришлось пропустить сезон 2016-17. В своей же первой кампании за новую университетскую команду, Гуирантес набирала в среднем 12,1 очка и 4,3 подбора, во второй год — 20,6 очка, 6 подборов и 3,1 передачи, в последнем сезоне с Ратгерс она имела 20 8 очков, 6 подборов и 5,3 передачи.

После чего, Гуирантес был избран под 22-м номером на драфте женской НБА 2021 командой “Лос-Анджелес Спаркс”.

Что предшествовало этому

Мужской БК “Будивельник” победой завершил выступления на турнире в Турции.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
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