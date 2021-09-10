Спорт

Харьковский клуб впервые в истории пробился в групповой этап женской Лиги чемпионов

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Харьковский клуб впервые в истории пробился в групповой этап женской Лиги чемпионов

Харьковский “Жилстрой-1” во второй раз обыграл кипрский “Аполлон” и пробился в групповой раунд женской Лиги чемпионов-2021/2022. Об этом свидетельствуют данные УАФ, передает

Детали

В Лимасоле Украинский победили со счетом 2: 1, поэтому на ОСК “Металлист” должны были подтвердить добытое преимущество. С голами подопечные Валентины Котик не замедлили и уже к 20-й минуте вели в два мяча. Сначала Бойченко замкнула прострел с правого фланга, а затем Овдийчук нанесла точный удар головой.

Во втором тайме “Жилстрой-1” увеличил свое преимущество – Овдийчук оформила дубль. После этого киприотки попали в перекладину, а потом все же отыграли один мяч вследствие автогола Алексанян. Затем Украинский могли забивать еще, но не воспользовались моментами, соперницы же еще раз попали в каркас. Однако в итоге матч завершился со счетом 3: 1.

Таким образом “Жилстрой-1” по сумме двух поединков пробился в первый в истории женской Лиги чемпионов группового раунда.

Дополнение

Жеребьевка групповой стадии состоится 13 сентября.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты ago
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