Спорт

Волейбол: мужская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ-2021

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Волейбол: мужская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ-2021

Сборная Украины досрочно вышла в 18 финала мужского чемпионата Европы-2021 по волейболу, сообщает со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Украинские волейболисты победили бельгийцев 3: 1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23) и за день до завершения группового этапа заняли третье место группы А и 100 процентов сыграют в плей-офф турнира.

Заключительный поединок группового этапа “желто-голубая” команда проведет 8 сентября в 18:30. Украинцы встретятся с действующими чемпионами мира — сборной Польши.

Что предшествовало

Двое украинских волейболистов пополнили ряды литовского клуба.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
0 0 Менее минуты назад
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