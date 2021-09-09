Спорт
Волейбол: мужская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ-2021
Сборная Украины досрочно вышла в 18 финала мужского чемпионата Европы-2021 по волейболу, сообщает со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.
Детали
Украинские волейболисты победили бельгийцев 3: 1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23) и за день до завершения группового этапа заняли третье место группы А и 100 процентов сыграют в плей-офф турнира.
Заключительный поединок группового этапа “желто-голубая” команда проведет 8 сентября в 18:30. Украинцы встретятся с действующими чемпионами мира — сборной Польши.
Что предшествовало
Двое украинских волейболистов пополнили ряды литовского клуба.
По материалам: УНН