Форвард “Шахтера” продолжил результативные выступления за сборную Буркина-Фасо

Форвард “Шахтера” Траоре в составе сборной Буркина-Фасо отметился результативной передачей, передает со ссылкой на сайт “горняков”.

Детали

В домашнем поединке с Алжиром в рамках отбора на ЧМ-2022 Траоре вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 81 минуту.

Первый тайм завершился в пользу гостей, которые оказались впереди благодаря точному удару вингера “Галатасарая” Фегули. Хозяева сумели сравнять счет после перерыва, при этом в голевой комбинации непосредственное участие принял форвард “горняков”: на 64-й минуте Траоре обыграл защитника и выполнил передачу на линию вратарской, где Абдул Тапсоба вторым касанием переправил мяч в цель (1: 1 ).

Таким образом сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка в 2 стартовых матчах и делит с Алжиром первое и второе места в группе А. Следующий поединок квалификации – 6 октября на выезде с аутсайдером квартета Джибути.

Дополнение

В составе “Шахтера” новичок сыграл пять матчей и забил четыре гола.

По материалам: УНН