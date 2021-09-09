Дубль Гризманн помог Франции обыграть Финляндию в матче соперников сборной Украины
Сборные Франции и Финляндии провели очную встречу в отборочном цикле к чемпионату Европы-2021, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.
Что известно
Лидирующие в группе D французы опережают ближайших преследователей уже на семь очков благодаря победе над Финляндией.
Детали
В середине первого тайма счет открыл Гризманн, который после перерыва сделал дубль — 2: 0. Благодаря этому форвард “Атлетико” догнал Мишеля Платини, с которым сейчас делит третье место в списке самых результативных игроков за всю историю “трехцветных”.
Вторую строчку в группе занимают Украина и Финляндия — они набрали по пять очков, но украинцы провели на матч больше.
Дополнение
В других матчах отметим, что Нидерланды разгромили Турцию с результатом 6: 1, Дания деклассировала Израиль 5: 0, а хорваты обыграли словенцев — 3: 0.
По материалам: УНН