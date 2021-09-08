Спорт

Сборная Португалии без Роналду получила разгромный выигрыш в квалификации на ЧМ-2022

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Сборная Португалии без Роналду получила разгромный выигрыш в квалификации на ЧМ-2022

Сборная Португалии провела поединок отборочного турнира в группе А в гостях с командой Азербайджана, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Команды находились на полярных местах в группе, и это сказалось на результате. До перерыва в воротах хозяев отличились Бернарду и Андре Сильва. Точку в игре на 75 минуте поставил представитель “Ливерпулю” Жота – 3: 0.

Примечательно, что бессменный лидер португальцев – Криштиану Роналду, матч пропускал.

Состав Португалии: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейро (Мендеш, 71), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.

Дополнение

Португалия с 13 очками вышла в лидеры группы А. Азербайджан замыкает таблицу – 1 балл.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
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