Первый украинец вышел в четвертьфинал домашнего теннисного турнира “Kyiv Open”

Алексей Крутых стал первым из украинских теннисистов четвертьфиналистом турнира категории “челнджер” — “Kyiv Open”, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Что известно

По 2:00 22 минуты Крутых обыграл бразильца Орландо Луса – 6: 2, 3: 6, 6: 3. Того самого, который накануне выбил из турнира второго сеяного Фредерико Феррейру Сильву.

Для него данный выход в 1/4 финала на турнирах “Челленджер” стал лишь вторым в карьере.

Стоит отметить, что в следующем матче Крутых встретится с итальянцем Франко Агаменоне, который обыграл 8-го сеяного француза Ламазина.

Дополнение

Также в 1/4 финала уже пробился казах Тимофей Скатов, который обыграл нашего Георгия Кравченко (6: 2, 6: 2) и португалец Нуно Боргес, который нанес поражение бразильцу Пучинелли.

По материалам: УНН