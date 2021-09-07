Петраков об игре с Чехией: для нас очень важен результат

Александр Петраков

Результат очень важен и для меня, и для ребят. Об этом и.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков сказал на пресс-конференции накануне товарищеского матча с командой Чехии. Слова специалиста приводит пресс служба УАФ, передает

Петраков от этого матча будет ожидать положительного результата, который будет очень важным для него.

“Результат очень важен и для меня, и для ребят. 9 октября в Хельсинки мы будем проводить решающую игру. Для этого нужен положительный результат завтра, чтобы ребята с ним ехали на этот поединок”, – начал коуч.

О довызванных игроках из “Зари”: “завтра посмотрим на футбольном поле. Я уже с ними поговорил. Шанс завтра сыграть у них будет. Если футболист вышел в составе национальной сборной, сыграл, показал себя, то мы будем на него рассчитывать.

Провалил игру – другое дело. Игровое время ребята получат”.

Кроме того наставник отметим, что держать интригу по поводу стартового состава до конца.

Завтра кроме игры Чехия – Украина также спарринги сыграют Болгария – Грузия и Гватемала – Никарагуа.

По материалам: УНН