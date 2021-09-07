Футбол: тренер сборной Чехии дал оценку команде Украины

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавый поделился своими мыслями по поводу завтрашнего товарищеского матча против украинской национальной команды по футболу и отметил, что сборная Украины является сильным соперником, которого нельзя недооценивать, передает со ссылкой на сайт Футбольной ассоциации Чехии.

По словам коуча, сборная Украины является сильным соперником, которого нельзя недооценивать.

“Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно. Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать. Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов”, – отметил Шилгавый.

Встреча Чехия – Украина пройдет в Пльзене на стадионе “Дусан Арена” в 21:45.

По материалам: УНН