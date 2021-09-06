Футбол: сборная Италии установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений

В матче 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборные Италии и Швейцарии расписали нулевую ничью, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА и “ESPN”.

Команда Роберто Манчини продлил беспроигрышную серию — “Скуадра адзурра” не уступает в течение 36 матчей подряд.

Благодаря этому результату итальянцы установили новый мировой рекорд. Ранее Испании принадлежал рекорд из 35 матчей в период с 2007 по 2009 годы, а также Бразилии (1993 по 1996 годы).

Предыдущий итальянский рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Примечательно, последнее поражение итальянцев датирована сентябрем 2018 года в Лиге наций от Португалии (0:1).

В Италии теперь 11 очков и пальма первенства в группе С, в Швейцарии семь — второе место.

По материалам: УНН