Спорт

Полузащитник сборной Украины перешел в польский клуб

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Полузащитник сборной Украины перешел в польский клуб

Полузащитник сборной Украины сменил венгерский “Ференцварош” на польский ФК “Легия”, передает со ссылкой на сайт поляков.

26-летний украинец Игорь Харатинподписал контракт с варшавской “Легией”. Соглашение футболиста будет рассчитана до 30 июня 2024 года.

“Конечно, мне хочется выиграть чемпионат. Для меня это очень важно, потому что в “Ференцварош” мы выиграли чемпионат три раза подряд. “Легия” также выиграла титул. Важно, когда клуб хочет становиться лучше и выиграть все. Я хочу выиграть чемпионат и попасть в еврокубки”, – заявил Харатин.

После четырех сыгранных матчей “Легия” занимает четырнадцатое место в чемпионате Польши. В группе Лиги Европы варшавская команда сыграет с “Наполи”, “Лестером” и московским “Спартаком”.

По материалам: УНН

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