Без Мбаппе и с двумя новичками: сборная Франции внесла изменения перед игрой с Украиной

Произошли кадровые изменения в составе сборной Франции, следующий поединок квалификации к ЧМ-2022 проведет против команды Украины, сообщает со ссылкой на “Lequipe”.

Главный нападающий “трехцветных” Килиан Мбаппе получил повреждение в поединке отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. У футболиста обнаружили ушиб голени, и хотя травма не является серьезной, тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.

Дидье Дешам не сможет рассчитывать также на появление на футбольном поле Нгола Канте и Корентена Толиссо, в которых последние медицинские тесты показали наличие проблем с икроножной мышцей.

В итоге, представители лондонского “Челси” и мюнхенской “Баварии” соответственно получили возможность пройти курс реабилитации вне стана национальной команды, в то время как им на смену были приглашены полузащитник французского “Марселя” Маттео Гендузи и хавбек туринского “Ювентуса” Адриен Раби.

Матч Украина — Франция состоится 4 сентября в Киеве.

По материалам: УНН