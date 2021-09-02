Паралимпиада-2020: Украина завоевала уже 77 медалей

Украина получила уже 77 медалей на Паралимпийских Играх – 2020 в Токио, сообщает .

Сегодня украинцы получили еще два “золота” Паралимпиады – 2020.

Так, семьдесят шестую награду Игр для Украины выиграла легкоатлетка Мария Помазан, получив золотую медаль в толкании ядра стоя в классе F35.

Владислав Загребельный принес в украинскую копилку еще одно “золото” и семьдесят седьмую награду Паралимпиады в Токио – в прыжках в длину в классе Т37. Загребельный установил рекорд Европы.

Таким образом, Украина обеспечила себе на данный момент 5-е место в общекомандном, поднявшись на одну позицию, и 4-е место в медальном зачете (по количеству) с 77 медалями Паралимпиады – 2020: 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

По материалам: УНН