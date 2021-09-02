Паралимпиада-2020: Максим Крипак, побив собственный мировой рекорд, завоевал очередное золото. Это 80 медаль для Украины

26-летний Максим Крипак получил очередное “золото” Паралимпиады-2020. Пловец из Харькова выступил на шестой дистации в Токио — и в шестой раз поднялся на подиум. На этот раз на дистации 100 метров на спине (класс S10), пишет .

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (80) и смогла вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 156 медалей.

Крипак выступал в Токио в статусе действующего паралимпийского чемпиона на этой дистанции, он также является автором мирового рекорда. В квалификации Максим показал лучшее время, а кроме него в финал пробился еще один украинец, Станислав Попов.

В финале Крипак вырвался в лидеры с первых метров дистанции. Уже после стартовых 50 метров он оторвался от найбижчого соперника почти на секунду. А финальное время Максима — 59.19 сек. Он опередил свое же мировой рекорд на 0.05 сек. Его преимущество на финише составило более 2 секунд над ближайшим соперником. А Станислв Попов финишировал седьмым.

Для Крипака — это девятая паралимпийская золотая медаль и четвертая в Токио. В целом, он получил шестую медаль в Токио.

Guess what? It’s another record in the pool!The World Record in the Men’s 100m Backstroke – S10 has been broken!#Gold – Maksym Krypak #UKR#Silver – Stefano Raimondi #ITA#Bronze – Florent Marais #FRA#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021

Серебряную награду на дистанции 400 метров вольным стилем завоевала пловчиха Елизавета Мерешко.

Финал 400-метровки вольным стилем стал для Мерешко шестым на Играх в Токио. В пяти предыдущих она получила четыре награды, получив две золотые медали в 50-метровке вольным стилем и 100-метровке брассом. И только однажды не выиграла награду — в микстэстафете 4×50 метров.

В финал 400 метров вольным стилем Мерешко отобралась с третьим временем и была претенденткой на юбилейную для себя десятую медаль Паралимпиад. Впереди нее были китаянка Юянь Джиян и швейцарка Нора Мастер.

Однако в финале Мерешко боролась даже не за “бронзу”, а за золотую награду. Стартовые 200 метров украинка проплыла второй, однако впоследствии даже опередила китаянку Джиян.

Однако удержать преимущество Мерешко не смогла. Джиян активизировалась и на финише получила преимущество восемь секунд над украинкой и стала автором нового мирового рекорда.

The Women’s 400m Freestyle – S6 World Record has been obliterated by EIGHT seconds #Gold – Yuyan Jiang (5:04.57) #CHN#Silver – Yelyzaveta Mereshko #UKR#Bronze – Nora Meister #SUI#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021

По материалам: УНН