Паралимпиада-2020: Алексей Денисюк приобретает 78 медаль для Украины на Играх в Токио

Обладателем бронзовой награды в микстстрельбе из пистолета на дистанции 25 метров стал стрелок Алексей Денисюк, выступающий в классе SH1, пишет .

Отметим, что Украина и далее идет 4-й по количеству медалей (78) и смогла вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 155 медалей.

Особенностью соревнований в микстстрельбе на Паралимпиаде является то, что в квалификации и финале соревнуются друг с другом мужчины и женщины. В финал отобрались семь стрелков и одна женщина-стрелок, причем ею стала еще одна украинка Ирина Ляху.

Ляху прекратила выступления в финале первой в отличие от Денисюка. Он продолжал соревнования, причем длительное время даже боролся за “серебро” с поляком Шимоном Совински.

Ключевой в борьбе за “серебро” стала девятая серия выстрелов. Совински получил за нее три очка, а Денисюк — два. И хотя по общему количеству очков они сравнялись по итогам перестрелки сильнее оказался именно поляк.

Таким образом, Денисюк закончил выступления третьим. И стал обладателем бронзовой медали. Чемпионом в этой дисциплине стал китаец Хуан Син, причем “золото” стрелок получил с паралимпийским рекордом.

По материалам: УНН