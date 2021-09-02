Два рекорда Роналду помогли Португалии обыграть Ирландию

Звездный нападающий “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду стал героем поединка отбора на ЧМ-2022 с участием сборных Португалии и Ирландии, передает корреспондент

Детали

Роналду провел 180-й матч за сборную, повторив европейский рекорд Серхио Рамоса, но ухудшил впечатление от матча незабитым пенальти в первой половине. Ирландцы же долго вели в счете благодаря мячу в исполнении Эгана (45 мин), но новичок “МЮ” умудрился сделать в концовке дубль (на 89 и 90 + 6 минутах) и стал с 111 голами лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.

Примечательно, что оба раза Роналду забил головой – 2: 1.

Дополнение

В турнирной таблице группы А Португалия лидирует с 10-ю баллами. Ирландия после трех матчей очков не набирал.

По материалам: УНН