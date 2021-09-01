Впервые в истории: украинские рефери проведут матч отбора на ЧМ-2022 с системой VAR

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отметил успехи внедрения в стране системы VAR и надлежащую оценку этому со стороны УЕФА, сообщает со ссылкой на страницу Павелко в Facebook.

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Павелко отметил, что впервые в истории бригада украинских арбитров будет работать на официальном матче в полном составе, вместе со специалистами VAR.

“Приятно, что система VAR, которая по моей инициативе внедряется в украинском футболе, приобретает все большее признание в УЕФА и ФИФА. В частности, два наши автобусы будут использованы на матчах отбора ЧМ-2022. Один – на матче Украина – Франция, другой – на поединке Румыния – Лихтенштейн.

Также горжусь, что впервые в истории бригада украинских арбитров будет работать на официальном матче в полном составе, вместе со специалистами VAR. Историческим для украинского арбитража и всего нашего футбола станет матч отбора ЧМ-2022 Грузия – Косово, который 2 сентября состоится в Батуми. А полная бригада украинских рефери выглядит так: арбитр – Николай Балакин, на линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков, четвертый арбитр – Виталий Романов, арбитр ВАА – Евгений Арановский, ассистент арбитра ВАА – Андрей Скрипка “, – сказал Павелко.

Напомним

Полузащитник “Шахтера” Марлос идет со сборной Украины.

По материалам: УНН