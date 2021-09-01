Паралимпиада-2020: пловец Максим Крипак выигрывает очередное личное золото и 71 медаль для Украины в Токио

Обладателем золотой награды на дистанции 400 метров вольным стилем стал украинский пловец Максим Крипак (класс — S10), пишет .

Отметим, что Украина и в далее идет 4-й по количеству медалей (71), однако пропустила в рейтинге сборную Нидерландов, которая получила на одно золото больше. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 136 медалей.

В финале 400 метров вольным стилем Крипак был одним из претендентов на медали. По времени в квалификации украинского пловца опережали нидерландец Бас Таккен, канадец Александр Элиотта, а также австралиец Томас Галлахер.

Крипак начал заплыв лидером и первую половину дистанции прошел на первом месте. За ним — голландец Таккен и австралиец Галлахер.

В итоге Крипак не отдал золотую медаль. И стал победителем заплыва, проплыв дистанцию менее чем за 4 минуты.

В общем Крипак одержал пятую медаль Паралимпиады-2020. По этому показателю он сравнялся с другим плавцом Андреем Трусовым, опережая его по количеству золотых наград в Токио. Для Украины это “золото” стало 16-м на Паралимпиаде-2020.

По материалам: УНН