Паралимпиада-2020: Яна Бережная получила еще одну медаль для Украины в Токио

На Паралимпийских играх в Токио разыграли награды в женском плавании на дистанцию 100 метров брассом в классе SB11, пишет .

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (72), однако пропустила в рейтинге сборную Нидерландов, которая получила на два золота больше. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 139 медалей.

Украину представляла Яна Бережная, которая в конце выиграла “бронзу”.

Это первая медаль Бережной на этой Паралимпиаде. В предыдущие дни спортсменка участвовала в 50 м вольным стилем и 200 м комплексом, но не пробилась в финал.

Такую же позицию Бережная имела в квалификации в Токио. Она прошла предыдущее заплывы с четвертым результатом — 1:29.45.

В финале же украинка улучшила время — 1:27.02 — и вырвала “бронзу” в борьбе с нидерландкой Лизетт Брюинсмой.

Паралимпийской чемпионкой с мировым рекордом стала киприотка Каролина Пелендриту, которая минимально обошла китаянку Ма Цзиа. Это третье “золото” Игр в карьере Пелендриту и первое за 13 лет. Спортсменка побеждала на стометровке в 2004 и 2008 годах.

Pure delight! #ParaSwimming # Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/yarvT2VwrW

— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021

По материалам: УНН