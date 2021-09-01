Спорт

Хорватский клуб арендовал легионера “Динамо”

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Хорватский клуб арендовал легионера "Динамо"

22-летний нигерийский вингер киевского “Динамо” Бенито на правах аренды отправился в хорватского футбольного клуба “Горица”, передает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Нигериец перешел в “Динамо” в феврале 2020 года из российского “Тамбова”. С тех пор Бенито не смог стать основным игроком “Динамо”, только один раз выйдя на поле в чемпионате Украины. Прошлый сезон он провел на правах аренды в донецком “Олимпик”.

Примечательно, что новый клуб Бенито после 7-ми туров занимает 4-й ступень чемпионата Хорватии — 12 очков.

Напомним

Полузащитник сборной Австрии изменил “РБ Лейпциг” на “Баварию”.

По материалам: УНН

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