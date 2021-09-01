Спорт

Футбол: “Ворскла” приобрела бразильского форварда

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Футбол: "Ворскла" приобрела бразильского форварда

Нападающий с финского футбольного клуба “Куопио” Лукас Ранжел отныне будет защищать цвета полтавской “Ворсклы”, передает со ссылкой на сайт полтавчан.

Детали

26-летний бразилец досрочного прекратил свои отношения с клубом из ФК “Куопио” и вскоре снова приедет в Полтаву, где уже был в конце июля (клубы провели очные матчи в рамках Лиги конференций УЕФА).

Срок действия соглашения Ранжела с футбольным клубом “Ворскла” рассчитан до июня 2023 года.

Что предшествовало этому

Бразильский футболист пополнил стан киевского “Динамо”.

По материалам: УНН

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