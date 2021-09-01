Билодид раскритиковала уровень дзюдо в Украине

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Дарья Билодид рассказала о своей подготовке к прошлому турнира и уровень данного вида спорта в стране. Об этом она рассказала в комментарии для “nv.ua”, пишет

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“Как прошла подготовка? Точно так же, как к чемпионатам мира и Европы. Только раньше мы ездили на международные сборы и спарринговали со спортсменами-иностранцами, а сейчас такой возможности из-за пандемии не было. Это очень плохо. Потому что в Украине уровень дзюдо слабый, а мне нужны были люди, хотя бы близкие к моему уровня. Приходилось спарринговать с теми, кто слабее. К счастью, была возможность делать сборы физической и технической подготовки”, – подчеркнула Билодид.

Напомним

Дзюдоистка Билодид взяла паузу в спортивной карьере.

По материалам: УНН