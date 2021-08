Паралимпиада-2020: Украина приобретает еще одно золото и еще 3 медали

Сборная Украины завоевала золотую награду после подачи протеста против результатов финала соревнований в толкании ядра, также украинские параатлеты завоевали еще три награды, пишет .

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (66) и смогла опередить в рейтинге сборную Бразилии. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 131 медаль.

На Паралимпийских играх разыграли медали в толкании ядра среди мужчин в классе F20. В соревнованиях принимали участие двое украинцев — и оба завершили их на пьедестале.

Квалификации в этих соревнованиях не было: спортсмены стартовали сразу с финала. У восьми участников было шесть попыток — в зачет шла лучшая.

Украинцы сумели установить личные рекорды. Коваль толкнул ядро на 17.34 метра с третьей попытки. Близкий результат показал Яровой — 17.3 во второй.

Второй раз подряд паралимпийским чемпионом в этой дисциплине должен был стать малазиец Мухаммад Зияд Золкефли. Кроме того, победитель установил мировой рекорд — 17.94. Такой результат ему покорился в третьей попытке. Однако впоследствии стало известно, что атлет из Малайзии был дисквалифицирован, соответственно — золотую награду получил Максим Коваль, серебро — Александр Яровой.

The Men’s Shot Put – F20 results are in #Gold – M. Koval (WR. 17.34) #UKR#Silver – O. Yarovyi #UKR#Bronze – E. Nikolaidis #GRE#ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics

В статусе одной из фавориток в беге на дистанцию 400 метров среди женщин в классе Т20 стартовала украинка и в итоге завоевала “серебро”.

Шуляр, для которой Игры в Токио стали дебютным в карьере, показала второй результат в квалификации, преодолев дистанцию за 57.58 секунды. Она выиграла свой забег с паралимпийским рекордом, однако в следующем отборочном забеге его побила американка Брианна Кларк (56.07).

В финале Шуляр также финишировала второй, но улучшила персональный рекорд — 56.18 секунды.

Паралимпийской чемпионкой в этой дисциплине вторые Игры подряд стала американка Кларк, которая обновила мировой рекорд — 55.18.

Бронзовую награду получили параплавци сборной Украины в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.

В микстэстафете Украина была представлена плацами классов S11 — S13. Марина Поддубная плыла от класса S11, Максим Веракса — S12, а Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко — в классе S13.

Первый этап Марины Поддубной сборная Украины закончила на шестом месте. Однако в следующих двух украинцам удалось отыграть позиции и перед заключительным этапом Кирилла Гаращенко шла уже третьей.

Гаращенко почти удалось догнать бразильцев и представителей ПКР. Однако в итоге Украина финишировала третьей.

По материалам: УНН