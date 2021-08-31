Один из ведущих полузащитников чемпионата Нидерландов перешел в клуб Малиновского

Полузащитник сборной Нидерландов Тьон Копмейнерс изменил нидерландский ФК “АЗ Алкмар” на итальянскую “Аталанту”, передает со ссылкой на сайт клуба из Нидерландов.

Детали

Копмейнерс-старший подписал с бергамцямы контракт на пять лет. “АЗ” получил своего питомца ориентировочно 14 млн. Евро.

В прошлом сезоне на его счету 17 голов и 7 результативных пасов в 40 матчах за “АЗ” во всех турнирах.

Дополнение

В составе “Аталанты” выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

По материалам: УНН