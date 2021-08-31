Спорт

Один из ведущих полузащитников чемпионата Нидерландов перешел в клуб Малиновского

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Один из ведущих полузащитников чемпионата Нидерландов перешел в клуб Малиновского

Полузащитник сборной Нидерландов Тьон Копмейнерс изменил нидерландский ФК “АЗ Алкмар” на итальянскую “Аталанту”, передает со ссылкой на сайт клуба из Нидерландов.

Детали

Копмейнерс-старший подписал с бергамцямы контракт на пять лет. “АЗ” получил своего питомца ориентировочно 14 млн. Евро.

В прошлом сезоне на его счету 17 голов и 7 результативных пасов в 40 матчах за “АЗ” во всех турнирах.

Дополнение

В составе “Аталанты” выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 30 августа ожидаются сильные дожди, грозы и туман

2 часа ago

Зеленский многому научился за время президентства – Тейлор

3 часа ago

Налоговый и социальный вклад — ТЕДИС Украина подвел итоги работы ко Дню независимости

3 часа ago

Погода в Киеве 30 августа: небольшой дождь, днем до +26 °С

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button