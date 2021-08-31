Лучший футболист сезона АПЛ продлил контракт с “Манчестер Сити”

Центральный защитник сборной Португалии Рубен Диаш продлил контракт с “Манчестер Сити”, передает со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Прошлой осенью португалец перешел в “Манчестер Сити” из “Бенфики,” подписав контракт до 2025 года. Его трансфер обошелся “горожанам” в 68 млн. евро.

В составе Сити Диаш сыграл в 54 матчах и стал чемпионом Англии и победителем Кубка лиги. По итогам прошлого сезона Рубен был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги, а также лучшим защитником Лиги чемпионов.

После трех туров команда Хосепа Гвардиолы занимает шестое место в АПЛ. В следующем матче “горожане” с играть с “Лестером” 11 сентября.

Дополнение

За “горожан” продолжает выступать наш Александр Зинченко.

По материалам: УНН