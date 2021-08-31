Бразильский футболист пополнил состав киевского “Динамо”

22-летний бразильский нападающий Витиньйо стал игроком киевского “Динамо”. Об этом заявляет пресс-служба “бело-синих”, передает

В последний день трансферного окна клуб подписал еще одного новичка. Витиньйо является воспитанником бразильского “Атлетико Паранаэнсе”, за который выступал последние четыре сезона. Его контракт с “Динамо” рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду “Атлетико Паранаэнсе” он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах. Витиньйо будет заявлен за “Динамо” в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче команды против харьковского “Металлиста”, который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных, а именно 11 сентября.

Соперник “Динамо” по Лиге чемпионов получил минимальный выигрыш в Ла Лиге.

По материалам: УНН