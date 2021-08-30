Спорт

Первая украинка победила на старте основной сетки “US Open”

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Первая украинка победила на старте основной сетки "US Open"

Украинская теннисистка Ангелина Калинина открыла счет украинских побед в основе Открытого чемпионата США по теннису в этом году, сообщает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В поединке первого раунда 24-летняя киевлянка переиграла Майар Шериф из Египта – 4:6, 6:1, 6:1.

Поединок длился 1 час 49 минут. На счету украинки 4 эйса и 4 двойные ошибки, 22 виннерса при 17 невынужденных ошибках. Ангелина сумела сделать 7 брейков, а ее соперница -3.

Отметим, что Калинина второй раз в карьере выходит во второй круг на Открытом чемпионате США. Впервые ей удалось это в 2018 году.

Во втором раунде “US Open” киевлянка сыграет с победительницей встречи Ястремская – Кербер.

По материалам: УНН

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