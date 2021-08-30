Паралимпиада-2020: украинские спортсмены завоевали еще две медали

Украинские паралимпийцы завоевали еще две награды XVI летних Паралимпийских игр, которые проходят в Токио, пишет .

Отметим, что сейчас в активе Украины 52 медали XVI летних Паралимпийских игр, которые проходят в Токио. Впереди идут сборные Паралимпийского комитета России, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и асболютный лидер — Китай, у которого сейчас 119 наград.

Мужская сборная Украины одержала первую медаль в эстафете на Паралимпийских Играх в Токио. На дистанции 4 × 100 метров украинцы завоевали “бронзу”. Украина в финале эстафеты 4×100 метров была представлена четырьмя пловцами, представляющие классы S7-S10: Андреем Трусовым, Денисом Дуброва, Юрием Божинский и Максимом Крипаком.

В финале мужской эстафеты главными оппонентами сборной Украины были пловцы из Италии. По времени квалификации они опережали украинских пловцов на две секунды.

Первый этап Юрия Божинского Украина закончила шестой, но после выступления Дениса Дуброва украинцы поднялись на четвертую позицию.

На этапе Андрея Трусова украинцы поднялись на третье место. Максим Крипак пытался достать представителей Австралии и Италии. Но не смог — бронзовая медаль, а “золото” с мировым паралимпийским рекордом — за представителями Австралии.

Обладателем бронзовой награды стал прыгун в длину Роман Павлик, который выступает в классе T36.

В финал прыжков в длину отобрались два украинца — кроме Павлика, там должен был выступить еще и Александр Литвиненко. Роману Павлику по итогам первых трех попыток удавалось находиться в медальной зоне. Павлик выполнил прыжок на 5.55 метра и отставал от лидеров всего на три сантиметра.

Перед заключительной попыткой Павлика отодвинул на четвертое место австралиец Уильям Стедман, который прыгнул на 5.64 метра. Но украинцу удалось вернуть себе третье место — 5.63 метра. В итоге этот прыжок стал бронзовым для украинского атлета.

Паралимпийским чемпионом стал представитель ПКР Торсунов, который прыгнул на 5.76 метра — новый рекорд Паралимпиад. А вот прижок Стэдмана на 5.64 метра стал рекордом Океании.

По материалам: УНН