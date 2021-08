Паралимпиада-2020: плавец Андрей Трусов установил мировой рекорд и принес Украине еще одно золото

Украина получила 48 медаль на XVI Паралимпиаде в Токио. На дистанции 100 метров вольным стилем (класс — S7) золотую награду выиграл пловец Андрей Трусов, пишет .

Трусов соревновался на четвертой для себя дистанции на Паралимпиаде-2020. В двух из трех ему удалось выиграть серебряные награды 200 метров комплексным стилем и 400 метров вольным стилем.

В финале дистанции 100 метров вольным стилем Трусов соревновался с еще одним украинцем — чемпионом 100-метровки брассом Евгением Богодайко. При этом именно Богодайко был действующим паралимпийским чемпионом на этой дистанции перед финальным заплывом.

Однако главным претендентом на награды в 100-метровке вольным стилем был именно Трусов. Время 21-летнего украинца в квалификации составило 1:10.20 минут — скорее проплыл только аргентинец Фернандо Карломаньйо, который установил паралимпийский рекорд в квалификации. Среди претендентов на награды был и израильтянин Марк Маляр, который дважды опережал Трусова на дистанциях.

В финале Трусову удалось выиграть. На финише украинец показал результат 1:08.14 минут и установил новый мировой рекорд.

Coach and athlete celebrations are some of the best #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/FNX3aWtVIc

— Paralympic Games (@Paralympics) August 30, 2021

Сейчас в Украине уже 48 медалей и 5-е место в медальном зачете и 4-е по общему количеству. Впереди идут сборные Паралимпийского комитета России, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и асболютный лидер — Китай, у которого на данный момент 108 наград.

По материалам: УНН